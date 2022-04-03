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«Роскосмос» откажется от сотрудничества с поставляющими Киеву оружие странами

«Роскосмос» остановил совместные проекты с западными странами по этическим причинам

Фото: Roscosmos / Globallookpress.com

Госкорпорация «Роскосмос» откажется от сотрудничества со странами, поставляющими Киеву оружие и оказывающими Украине политическую поддержку. Об этом заявил генеральный директор корпорации Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.

Как подчеркнул Рогозин, «Роскосмос» остановил совместные проекты с западными странами по морально-этическим причинам. «Со странами, поставляющими оружие и инструкторов, а также оказывающими политическую поддержку киевской фашистской хунте, у нас не будет никакого сотрудничества. Никакого», — констатировал он.

Ранее Рогозин сообщил, что «Роскосмос» в ближайшее время доведет до российских властей предложения по завершению сотрудничества с США, Канадой, Евросоюзом и Японией по Международной космической станции.

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Марина Совина
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