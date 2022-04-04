Юрист призвала навсегда запретить Chanel из-за отказа продавать товары россиянам

Адвокат Лилия Петрик назвала нарушением конвенций отказ Chanel продавать товары россиянам

Адвокат Лилия Петрик назвала нарушением конвенций отказ Chanel продавать товары россиянам на фоне санкций из-за ситуации с Украиной. Об этом специалистка рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Юристка заявила, что французский модный дом Chanel поступил неправомерно, не разрешив покупать свои изделия жителям Российской Федерации. Кроме того, Петрик призвала запретить в стране Chanel и другие магазины, которые ушли с отечественного рынка и поступили подобным образом.

«Я бы запретила эти магазины в России навсегда, чтобы они даже нос свой сюда не совали. Проживем мы без Chanel. Ничего, что она [компания] сама дружила с этими фрицами, ничего, что она сама обшивала "этих"? Я считаю, что в данном случае требования абсолютно неправомерны. Это нарушение любых международных конвенций», — пояснила она свою позицию.

О запрете Chanel продавать товары жителям России стало известно 1 апреля. Блогерша Лиза Литвин разместила в сети фотографию с сиреневой сумкой бренда и отметила, что сотрудники магазина в ОАЭ отказали ей в покупке аксессуара. Вдобавок она опубликовала снимок, на котором запечатлен подписываемый покупателями бланк. «Дословно: "Я не живу в России и не буду носить их на территории России"», — добавила она.

Ранее в апреле французский модный дом Chanel объяснил, что отказ в продаже их продукции россиянам связан с санкциями, которые компания должна соблюдать. «Chanel, являясь международной компанией, соблюдает требования законодательства, применимые к ее деятельности и сотрудникам в любой стране мира, включая экономические санкции», — заявили в компании.