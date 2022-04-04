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Промсвязьбанк начал работать в Крыму

Промсвязьбанк объявил о начале работы в Крыму

Фото: Алексей Зотов / Коммерсантъ

Промсвязьбанк официально начал работать в Крыму, говорится в сообщении кредитной организации, которое приводит РИА Новости.

Также отмечается, что банк будет оказывать весь спектр услуг как физическим, так и юридическим лицам. При этом получать потребительские кредиты новым клиентам предлагается в отделениях банка в Краснодарском крае. Также подать заявку можно через мобильное приложение или колл-центр.

«ПСБ начал работу в Крыму, где теперь предоставляет свои услуги как розничным клиентам, так и бизнесу. В частности, жителям полуострова теперь доступны потребительские кредиты, а бизнесу - открытие расчетных счетов и подключение к услугам эквайринга», — приводится выдержка из сообщения.

Промсвязьбанк получил статус опорного банка оборонной отрасли после санации со стороны Центробанка. В настоящее время кредитная организация занимается сопровождением гособоронзаказа, а также предлагает обычные банковские услуги.

Ранее президент Владимир Путин заявлял, что российским компаниям, попавшим под санкции, в том числе финансового сектора, теперь ничего не мешает начать работу в Крыму. До сих пор на полуострове работали только два крупных банка: «Россия» и Российский национальный коммерческий банк (РНКБ).

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Платон Щукин
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