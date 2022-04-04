В России стартовал конкурс профессиональных композиторов

1 апреля в России стартовал четвертый конкурс для профессиональных композиторов

В России 1 апреля стартовал четвертый конкурс AVANTI для профессиональных композиторов. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщает ТАСС.

Мероприятие организует Союз композиторов России при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Подать заявку на участие можно с 1 апреля по 30 июня 2022 года.

Конкурс пройдет в номинациях «Сочинение для одного или двух инструментов», «Сочинение для камерного состава (от трех до шести инструментов)» и «Сочинение с участием голоса, вокального ансамбля или хора». Отмечается, что один участник может представить не более трех сочинений.

Жюри возглавит художественный руководитель Московской филармонии, заведующий кафедрой композиции Московской консерватории Александр Чайковский. Объявление победителей пройдет в октябре 2022 года. Лауреаты конкурса получат денежные премии.

Ранее сообщалось, что 8 апреля во Владикавказе откроется фестиваль классической музыки «Музыкальный калейдоскоп». Мероприятие пройдет в республиканском филиале Мариинского театра. В рамках фестиваля пройдет серия концертов участием музыкальных коллективов региона и приглашенных солистов.