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Россиянам назвали два преимущества яблок перед бананами

Диетолог Королева: яблоки помогают дольше чувствовать себя сытым, чем бананы

Фото: Unsplash

Врач-диетолог, профессор ФМБА России Маргарита Королева, назвала россиянам два преимущества яблок перед бананами. Она перечислила их в беседе с радио Sputnik

По словам специалиста, банан очень сладкий и сразу же повышает уровень сахара в крови, однако уже через 45-60 минут этот показатель снижается, и человек чувствует голод. Яблоки же помогают дольше оставаться сытым. «Альтернативой банану может стать зеленое яблоко, которое имеет плотную кожуру и кисло-сладкое содержимое. Это продукт с более низким гликемическим индексом, который на более пролонгированный отрезок времени поддержит чувство сытости», — объяснила Королева.

Кроме того, уточняет диетолог, в яблоках больше клетчатки, чем в бананах, что положительно скажется на иммунитете. Клетчатка, как говорит Королева, важна для размножения кишечных бактерий. «Соответственно, в качестве бонуса мы получаем более высокий иммунитет, способность организма защищать нас от вирусов и бактерий», — объясняет Королева.

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Бананы, продолжает диетолог, способны играть роль природного антидепрессанта, однако тот же эффект окажут занятия любимым делом или спортом — к примеру, ходьба на беговой дорожке. «Спустя 15 минут после первого шага в кровь выбрасываются те же эндорфины, которые дают не меньшее счастье», — заключила Маргарита Королева.

Ранее врач-диетолог, член национальной ассоциации диетологов, нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова рассказала, чем можно заменить кофе.

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Александра Лисица
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