Бастрыкин поручил возбудить дело после смертельного ДТП с автобусом

Глава СКР поручил доложить об обстоятельствах ДТП с автобусом и возбудить дело

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после смертельного ДТП в Московской области, в результате которого погибли два человека. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщает пресс-служба СКР.

По данным СКР, после информации о ДТП на трассе М-9 следователи незамедлительно выехали на место ЧП, была организована доследственная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. «Глава Следственного комитета поручил доложить обо всех обстоятельствах произошедшего, причинах, повлекших гибель и травмирование людей, и установить лиц, виновных в совершении преступления», — сообщили в СКР.

Рейсовый автобус сорвался с эстакады на трассе М-9 «Балтия» в понедельник, 4 апреля. Транспортное средство пробило металлическое ограждение и упало с моста, в нем находилось 20 пассажиров.

По предварительным данным водитель упавшего с эстакады на трассе М-9 автобуса не справился с управлением