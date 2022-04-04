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Глава СКР поручил найти причастных к издевательствам над военнослужащими РФ

Бастрыкин поручил подчиненным вычислить причастных к пыткам украинских военнослужищих

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил подчиненным найти причастных к издевательствам над российскими военнослужащими после публикации видеозаписей с интервью освобожденных из плена россиян. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщает пресс-служба СКР.

По сообщению ведомства, освобожденные российские военнослужащие заявили, что захватившие их украинские националисты причиняли пленным тяжелые ранения или даже смерть огнестрельным оружием, лишали сна, воды, еды, систематически избивали, содержали в непригодных условиях, не предоставляя даже минимальной медицинской помощи.

В СКР полагают, что совершенные действия нарушают нормы международного права и положения Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Они устанавливают, что негуманное обращение и действия, ставящие под угрозу здоровье военнопленных, рассматриваются как серьезное нарушение.

Прошедшие через издевательства российские военные будут признаны потерпевшими и допрошены в рамках уголовного дела об обстоятельствах совершенных в отношении них преступлений. Следствие проделает работу, направленную на установление личности, мест службы и прочих данных украинских националистов и их командиров, причастных к этим преступлениям.

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Владимир Шарапов
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