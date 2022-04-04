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СКР проверит Минобороны Украины на распространение фейков из-за событий в Буче

Бастрыкин поручил дать процессуальную оценку действиям Украины после событий в Буче

Фото: Rodrigo Abd / AP

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил проанализировать данные, распространенные Минобороны Украины, об убийстве мирных жителей в городе Буча под Киевом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в СКР.

По версии следствия, украинская сторона в целях дискредитации распространила видеозаписи с якобы доказательствами массового уничтожения мирных жителей российскими военными.

Следователи намерены проверить действия тех, кто распространил ролик, по признакам преступления, предусмотренного статьей 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил России»).

Украинские власти и ряд зарубежных СМИ распространили информацию о массовых убийствах мирных жителей Бучи российскими военными. Публиковалась видеозапись, на которой видны тела людей, лежащие на улицах города после ухода из него россиян.

3 апреля Министерство обороны России назвало провокацией и фейком подобные заявления Украины. Отмечается, что свидетельства преступлений появились лишь на четвертый день после прибытия в город СБУ и представителей украинского телевидения. При этом по прошествии такого времени тела людей на снимках не окоченели, не имеют характерных трупных пятен, а в ранах видна несвернувшаяся кровь.

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