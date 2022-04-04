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Генпрокуратура России оценит ложные сведения о ситуации в Буче

Генпрокуратура России даст правовую оценку ложной информации о ситуации в Буче
Начало событий в новости СКР проверит Минобороны Украины на распространение фейков из-за событий в Буче

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Генпрокуратуре России намерены дать уголовно-правовую оценку по ситуации с распространением ложной информации о ситуации в Буче Киевской области. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.

Прокуроры установят обстоятельства по созданию и распространению украинской стороной лжесвидетельства против российской армии. В Генпрокуратуре отметили, что провокационные сведения, дискредитирующие Вооруженные силы России, опровергаются данными российских военных прокуроров и Минобороны России, которые заявили о выходе российских сил из Бучи 30 марта.

Кроме того, в общем доступе имеются видеоматериалы от 31 марта с кадрами пустых улиц, которые были сняты украинскими силовиками при входе в город. Эти данные свидетельствуют, что происходящее в Буче полностью «лежит на совести украинской стороны».

Ранее 4 апреля председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проанализировать данные, распространенные Минобороны Украины, об убийстве мирных жителей в Буче. Следователи намерены проверить действия тех, кто распространил ролик, по признакам преступления, предусмотренного статьей 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил России»).

3 апреля Министерство обороны России назвало провокацией и фейком подобные заявления Украины. Отмечается, что свидетельства преступлений появились лишь на четвертый день после прибытия в город СБУ и представителей украинского телевидения. При этом по прошествии такого времени тела людей на снимках не окоченели, не имеют характерных трупных пятен, а в ранах видна несвернувшаяся кровь.

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Любовь Ширижик
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