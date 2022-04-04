Кинотеатрам предложили использовать бесплатно музыку из недружественных стран
Глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов захотел разрешить кинотеатрам не платить за музыку из недружественных стран. Он адресовал письмо с предложениями по поддержке российских кинотеатров помощнику президента России Максиму Орешкину, передает ТАСС.
Кутепов предложил кинотеатрам использовать бесплатно авторскую музыку в кино и мультфильмах, если речь идет о контрагентах из недружественных стран.
«В ситуации, когда необходимо изыскать денежные средства на заработную плату сотрудникам, дополнительной нагрузкой являются платежи в ООО "Российское авторское общество" (1,2 процента от валового сбора за кинопоказ) и Всероссийскую организацию интеллектуальной собственности, в связи с чем необходимо рассмотреть возможность моратория на такие платежи, особенно в отношении контрагентов из стран, которые в одностороннем порядке прекратили сотрудничество с РФ», — говорится в документе.
Ранее актер Сергей Безруков допустил закрытие большинства российских кинотеатров после отмены в стране западных премьер. Артист отметил, что российский рынок покинули не только Disney и Warner Bros., «но и вся пачка голливудских мейджоров», включая SPPR, WDS и UPI.
7 марта правительство России определило список недружественных стран, действия которых направлены против страны, ее компаний и граждан. Утвержденный список возглавляют США, Канада и страны Евросоюза, а также Великобритания с ее территориями: Джерси, Ангилья, Британские Виргинские острова, Гибралтар. Кроме того, в документе перечисляются Украина, Черногория, Швейцария, Албания, Андорра, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Норвегия, Сан-Марино, Северная Македония, Япония, Южная Корея, Австралия, Микронезия, Новая Зеландия, Сингапур и Тайвань.