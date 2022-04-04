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Кинотеатрам предложили использовать бесплатно музыку из недружественных стран

В Совфеде захотели разрешить кинотеатрам не платить за музыку из недружественных стран

Фото: Danish Siddiqui / Reuters

Глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов захотел разрешить кинотеатрам не платить за музыку из недружественных стран. Он адресовал письмо с предложениями по поддержке российских кинотеатров помощнику президента России Максиму Орешкину, передает ТАСС.

Кутепов предложил кинотеатрам использовать бесплатно авторскую музыку в кино и мультфильмах, если речь идет о контрагентах из недружественных стран.

«В ситуации, когда необходимо изыскать денежные средства на заработную плату сотрудникам, дополнительной нагрузкой являются платежи в ООО "Российское авторское общество" (1,2 процента от валового сбора за кинопоказ) и Всероссийскую организацию интеллектуальной собственности, в связи с чем необходимо рассмотреть возможность моратория на такие платежи, особенно в отношении контрагентов из стран, которые в одностороннем порядке прекратили сотрудничество с РФ», — говорится в документе.

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7 марта правительство России определило список недружественных стран, действия которых направлены против страны, ее компаний и граждан. Утвержденный список возглавляют США, Канада и страны Евросоюза, а также Великобритания с ее территориями: Джерси, Ангилья, Британские Виргинские острова, Гибралтар. Кроме того, в документе перечисляются Украина, Черногория, Швейцария, Албания, Андорра, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Норвегия, Сан-Марино, Северная Македония, Япония, Южная Корея, Австралия, Микронезия, Новая Зеландия, Сингапур и Тайвань.

Марина Совина
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