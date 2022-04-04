Кинотеатрам предложили использовать бесплатно музыку из недружественных стран

В Совфеде захотели разрешить кинотеатрам не платить за музыку из недружественных стран

Глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов захотел разрешить кинотеатрам не платить за музыку из недружественных стран. Он адресовал письмо с предложениями по поддержке российских кинотеатров помощнику президента России Максиму Орешкину, передает ТАСС.

Кутепов предложил кинотеатрам использовать бесплатно авторскую музыку в кино и мультфильмах, если речь идет о контрагентах из недружественных стран.

«В ситуации, когда необходимо изыскать денежные средства на заработную плату сотрудникам, дополнительной нагрузкой являются платежи в ООО "Российское авторское общество" (1,2 процента от валового сбора за кинопоказ) и Всероссийскую организацию интеллектуальной собственности, в связи с чем необходимо рассмотреть возможность моратория на такие платежи, особенно в отношении контрагентов из стран, которые в одностороннем порядке прекратили сотрудничество с РФ», — говорится в документе.

Ранее актер Сергей Безруков допустил закрытие большинства российских кинотеатров после отмены в стране западных премьер. Артист отметил, что российский рынок покинули не только Disney и Warner Bros., «но и вся пачка голливудских мейджоров», включая SPPR, WDS и UPI.

7 марта правительство России определило список недружественных стран, действия которых направлены против страны, ее компаний и граждан. Утвержденный список возглавляют США, Канада и страны Евросоюза, а также Великобритания с ее территориями: Джерси, Ангилья, Британские Виргинские острова, Гибралтар. Кроме того, в документе перечисляются Украина, Черногория, Швейцария, Албания, Андорра, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Норвегия, Сан-Марино, Северная Македония, Япония, Южная Корея, Австралия, Микронезия, Новая Зеландия, Сингапур и Тайвань.

