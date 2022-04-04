На Украине создали делегацию для переговоров с Россией о гарантиях безопасности

Президент Украины Зеленский созвал делегацию для переговоров с РФ о гарантиях безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании делегации для переговоров с Россией по подготовке проекта договора о гарантиях безопасности Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на офис главы государства.

«Образовать делегацию Украины для участия в переговорах с Российской Федерацией по подготовке и согласованию проекта договора о гарантиях безопасности Украины», — говорится в указе.

Согласно указу №211/2022 от 4 апреля, возглавит делегацию глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Помимо него в состав группы вошли также министр юстиции Денис Малюська, советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк, министр обороны Алексей Резников и заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий.

В качестве экспертов в делегацию включены юрист-международник Александр Малиновский и чрезвычайный и полномочный посол Украины Александр Чалый.

Также членами делегации утверждены народные депутаты Украины Андрей Костин (фракция «Слуга народа»), Дмитрий Лубинец (группа «За майбутне») и Рустем Умеров (фракция «Голос»).

Ранее Зеленский констатировал, что США так и не согласились предоставить гарантии безопасности в том виде, о котором просил Киев. Он отметил, что гарантий безопасности не удалось получить ни от кого, несмотря на то что Киев настаивает на их получении.

Речь идет о гарантиях безопасности со стороны мировых держав об оказании военной помощи в том случае, если Украина подвергнется нападению, — по примеру обязательств о коллективной обороне в уставе НАТО.