Верный пес провел две недели возле тела умершего хозяина

В Калифорнии собака две недели не отходила от тела хозяина, умершего во время похода

Верный пес две недели провел возле тела туриста, который умер во время похода в парке Гриффит-парк в американском городе Лос-Анджелес, штат Калифорния. Об этом сообщает Fox 5.

29-летний Оскар Алехандро Хернандез пропал в середине марта. В последний раз его видели около закольцованных троп для прогулок.

Когда спустя две недели в отдаленной части парка обнаружили тело туриста, возле него сидела его собака по кличке Кинг. По всей видимости, пес не отходил от умершего хозяина все время, пока велись поиски.

Точная причина смерти туриста устанавливается. В полиции исключают криминальный характер смерти и предполагают, что она наступила по естественным причинам.

Ранее сообщалось, что верный кот в течение двух месяцев угрюмо сидел на могиле хозяина — вице-председателя Скупщины и бывшего главного муфтия исламской общины Сербии Муамера Зукорлича — и отказывался уходить. Эта история напомнила многим трагическую историю японской собаки Хатико, которая до последнего вздоха ждала возвращения своего хозяина.