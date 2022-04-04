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ЕБРР лишил финансирования Россию и Белоруссию

ЕБРР решил немедленно приостановить доступ России и Белоруссии к своим финансам

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Совет управляющих Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) принял решение о немедленной приостановке доступа России и Белоруссии к своим финансам. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте банка.

В пресс-релизе говорится, что финансовый институт решил лишить обе страны финансирования в связи с началом военной спецоперации на Донбассе. «Доступ Российской Федерации и Белоруссии к ресурсам Банка будет официально и немедленно приостановлен после вступления в силу соответствующего решения управляющих. Это означает, что ни одна из стран не получит нового финансирования проектов, в них также будет прекращена деятельность по техническому сотрудничеству. Кроме того, Банк воспользуется своими правами на приостановку или отмену дальнейших выплат по существующим проектам», — указано в сообщении.

ЕБРР напомнил, что скоро закроет свои представительства в Москве и Минске. Президент банка Одиль Рено-Бассо выразила сожаление, что организации пришлось принять такое решение, но подчеркнула, что в текущих геополитических условиях у нее не оставалось другого выбора. «Прискорбно, что мы вынуждены предпринимать подобные шаги после стольких лет сотрудничества с обеими странами. (...) Подобная реакция необходима, чтобы обе страны четко понимали, что они подорвали ценности, важные как для нашего института, так и для всего международного сообщества», — заявила Рено-Бассо.

ЕБРР заявил, что в настоящее время его деятельность сконцентрирована на предоставлении пакета поддержки экономической устойчивости и содействия в получении средств к существованию на сумму 2 миллиарда евро для Украины. Деньги будут направлены на помощь украинским компаниям. Банк также выразил готовность оказать экономическую поддержку всем странам, которые были затронуты последствиями спецоперации.

Софья Ермакова
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