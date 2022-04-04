США заявили о завершении пришедшей на смену холодной войне эры

Госсекретарь США Блинкен заявил о завершении пришедшей на смену холодной войне эры

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что эпоха международных отношений, которая пришла на смену холодной войне, завершилась. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы вновь обнаруживаем себя в вихре истории. Более напористый Китай бросает вызов основанному на правилах мировому порядку, который в течение долгого времени является основой безопасности и процветания американцев и народов всего мира. Эра после холодной войны завершилась», — сказал политик.

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон не стремится ко второй холодной войне, однако призывает Россию прислушаться к мнению остального мира в ситуации вокруг Украины. «Если Россия не завершит эти военные действия и не уйдет с Украины, то она будет изолирована на маленьком островке с группкой недостран», — добавила она.