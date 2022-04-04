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США заявили о завершении пришедшей на смену холодной войне эры

Госсекретарь США Блинкен заявил о завершении пришедшей на смену холодной войне эры
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен . Фото: Pool / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что эпоха международных отношений, которая пришла на смену холодной войне, завершилась. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы вновь обнаруживаем себя в вихре истории. Более напористый Китай бросает вызов основанному на правилах мировому порядку, который в течение долгого времени является основой безопасности и процветания американцев и народов всего мира. Эра после холодной войны завершилась», — сказал политик.

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон не стремится ко второй холодной войне, однако призывает Россию прислушаться к мнению остального мира в ситуации вокруг Украины. «Если Россия не завершит эти военные действия и не уйдет с Украины, то она будет изолирована на маленьком островке с группкой недостран», — добавила она.

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Марина Совина
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