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Политолог высказался о значении переизбрания Орбана и Вучича для России

Политолог Марков сказал, что переизбрание Орбана и Вучича не поможет отношениям РФ и ЕС
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Переизбрание президента Сербии Александра Вучича и победа партии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на парламентских выборах никак не поспособствует восстановлению отношений России и Европы, убежден политолог Сергей Марков. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Ничего не изменится, да, они занимали все эти годы и продолжают занимать особую позицию [по отношению к России]. Но Сербия — не такая большая, она не является членом ни Евросоюза, ни НАТО, не обладает нигде правом вето, это довольно бедная страна, которая сама находилась под многочисленными санкциями, у которой отобрали Косово. Венгрия — страна, выстраивающая национальный курс, прагматично ориентированная на Россию», — объяснил он.

Политолог также напомнил, что Венгрия ни разу не блокировала антироссийские санкции, а всегда послушно голосовала за них, при этом, сама их использовала по минимуму. «Как были эти санкции, так они и есть, ничего не изменится. Моральное удовлетворение у нас есть и все», — заметил Марков.

3 апреля в Венгрии прошли парламентские выборы в Национальное собрание. Победила партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана «Фидес — Венгерский гражданский союз». 4 апреля стало известно, что действующий президент Сербии Александр Вучич победил в первом туре президентских выборов с результатом 59,55 процента. Президент России Владимир Путин поздравил обоих политиков с победой на выборах.

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Екатерина Смирная
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