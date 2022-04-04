Вучич и его партия победили на выборах в Сербии

Действующий президент Сербии Вучич победил в первом туре президентских выборов

Действующий президент Сербии Александр Вучич победил в первом туре президентских выборов с результатом 59,55 процента, сообщает ТАСС с ссылкой на данные Республиканской избирательной комиссии на основании подсчета более 90 процентов голосов избирателей.

Согласно ее данным, явка на президентских и парламентских выборах составила 60 процентов. Второе место занял бывший глава Генштаба Сербии Здравко Понош (коалиция «Объединенные для победы Сербии») с результатом 17,53 процента, на третьем месте Милош Йованович с результатом 5,82 процента.

По предварительным результатам парламентских выборов, коалиция Вучича «Вместе можем все» получит 122 места в 250-местном парламенте, коалиция «Объединенные для победы Сербии» получит 36 мандатов, коалиция социалистов получит 32 места, остальные партии получат в среднем по 10 мандатов.

После провозглашения своей победы на пресс-конференции из штаба Сербской прогрессивной партии Вучич заявил о стремлении Сербии сохранить партнерские и дружеские отношения с Россией. По его словам, ему удалось сделать в Сербии то, что еще никому не удавалось. «Я единственный, кто два раза победил в первом туре», — пояснил Вучич.