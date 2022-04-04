Вучич объявил о победе на выборах президента Сербии

Александр Вучич провозгласил свою победу на выборах президента Сербии

Александр Вучич заявил о своей победе на выборах президента Сербии. Об этом сообщает ТАСС.

Вучич отметил, что набрал от 59,8 до 60,1 процента голосов и победил в первом туре. По его словам, ему удалось сделать в Сербии то, что еще никому не удавалось. «Я единственный, кто два раза победил в первом туре», — пояснил Вучич.

В Сербии проходят выборы президента, досрочные выборы 250 депутатов парламента страны, а также выборы в органы местного самоуправления в ряде муниципалитетов.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о победе своей партии на выборах в Национальное собрание страны. «Мы одержали такую победу, что даже с Луны видно. Ну из Брюсселя, во всяком случае, точно!» — заявил Орбан. По результатам обработки 77,55 процента бюллетеней, правящий альянс Фидес — Христианско-демократическая народная партия (ХДНП) лидировал, набрав почти 68 процентов голосов.