Вучич заявил о желании Сербии сохранить дружеские отношения с Россией

Вучич рассказал о стремлении Сербии сохранить партнерские и дружеские отношения с Россией

Александр Вучич заявил, что Сербия буде стремиться сохранить партнерские и дружеские отношения с Россией. Об этом он заявил на пресс-конференции из штаба Сербской прогрессивной партии после того, как провозгласил свою победу на выборах президента страны, передает ТАСС.

Вучич пообещал, что Сербия не станет исключать писателя Федора Достоевского из школьной программы, так как он «больше всех остальных писателей в мире вместе взятых». Он добавил, что никто не исключит из оперы композитора Петра Чайковского, так как это не имеет смысла. Вучич подчеркнул, что Белград будет стараться сохранить в лучшем виде не только корректные отношения с Москвой, но и дружеские.

Ранее Вучич заявил о своей победе на выборах президента Сербии. Он сообщил, что набрал от 59,8 до 60,1 процента голосов и победил в первом туре. По его словам, ему удалось сделать в Сербии то, что еще никому не удавалось. «Я единственный, кто два раза победил в первом туре», — пояснил Вучич.

