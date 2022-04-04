Сотрудники ФСБ в российском регионе занялись делом о мертвых крокодилах

В Астраханской области жители обнаружили возле села трех крокодилов

В Астраханской области сотрудники ФСБ занялись разбирательством ситуации с тремя обнаруженными крокодилами. Об этом в понедельник, 4 апреля, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, жители села Капустин Яр обнаружили возле населенного пункта трех рептилий. Одна была жива, две погибли. Выжившее животное в плохом состоянии, с ним работают ветеринары. Силовики, в свою очередь, выясняют, откуда взялись в российском регионе крокодилы и кому они принадлежат. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении дела.

2 октября сообщалось, что жители Новогеоргиевки Ишимбайского района Республики Башкортостан пошли в лес по грибы и нашли клетку с истощенным медведем, который, по словам местных жителей, якобы работал в цирке.