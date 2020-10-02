Россияне нашли в лесу клетку с истощенным цирковым медведем

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Жители Новогеоргиевки Ишимбайского района Республики Башкортостан пошли в лес по грибы и нашли клетку с истощенным медведем, который, по словам местных жителей, якобы работал в цирке. Грибники сняли животное на видео и опубликовали ролик в группе помощи животным во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как медведь просовывает морду через прутья и открывает пасть. По клетке он передвигается медлительно, пошатываясь из стороны в сторону. По словам авторов поста, был еще один медведь, но он умер от голода. Животных кормили одним батоном хлеба раз в два или три дня.

Авторы сообщения подчеркнули, что медведь содержится в жестоких условиях, в связи с чем те, кто запер его в клетке, должны понести ответственность по статье 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»). «Медведь — символ России — сидит в карцере и обречен на голодную смерть», — говорится в тексте поста.

В региональном Минприроды РИА Новости заверили, что сотрудники ведомства выехали в лес, чтобы выяснить подробности произошедшего.

В прошлом году мэр Магаса (Ингушетия) Беслан Цечоев забрал к себе трех истощенных медведей, которые жили в клетке у придорожного кафе в Оренбургской области. По его словам, медведи были обессилены и находились в очень плохом физическом состоянии.