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В Набережных Челнах состоялось открытие выставки Галины Гатауллиной

В Набережных Челнах состоялось открытие выставки «Прекрасное рядом» Галины Гатауллиной

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда

В Набережных Челнах состоялось открытие персональной выставки местной художницы Галины Гатауллиной. Об этом сообщает агентство «Татар Информ».

По информации издания, экспозицию под названием «Прекрасное рядом» расположили в малом зале картинной галереи. Отмечается, что в ней представлены серии живописных произведений, главной темой которых является связь человека с природой, животным и растительным миром.

«Живопись для меня — это всегда эксперимент, эксперимент с цветом, формой и текстурой. Я получаю огромное удовольствие от поиска цветовой гармонии, я не боюсь ярких цветовых и контрастных сочетаний, это придает вкус и радость жизни, — уточнила автор работ. — Живопись помогает мне и моим зрителям вернуться к себе настоящим, и это моя цель».

Известно, что открытие выставки сопровождалось выступлением студента Набережночелнинского колледжа искусств и саксофониста Всеволода Ногтева.

Ранее сообщалось, что в Хакасии прошло открытие Года археологи, приуроченного к 300-летию первых научных раскопок на территории республики под руководством Даниила Готлиба Мессершмидта. В республике зарегистрированы тысячи объектов археологического наследия разных эпох, которые всегда представляли большой интерес как для российских, так и для зарубежных специалистов.

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Майя Пономаренко
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