Немецкий концерн решил остаться в России

Henkel решил остаться в России

Немецкий концерн Henkel, специализирующийся на производстве бытовой химии, решил остаться в России, заявила в ходе годового собрания акционеров глава компании Симон Бажель-Тра, которого цитирует РИА Новости.

В начале марта Henkel объявил о прекращении инвестиций в свое российское подразделение на фоне событий на Украине. При этом холдинг продолжает работу, но будет следить за развитием ситуации.

Полное закрытие российского бизнеса могло бы иметь долгоиграющие негативные последствия для российских сотрудников Henkel, отметил Бажель-Тра.

Также он отметил, что большая часть производимых компанией товаров — средства личной гигиены, производство которых не нарушает введенный в отношении России санкционный режим.