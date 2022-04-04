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Появились кадры упавшего с эстакады автобуса в Подмосковье

Появились кадры упавшего с эстакады на трассе М-9 в Подмосковье автобуса

Кадр: Telegram-канал РЕН ТВ

В сети появились кадры с места падения автобуса с эстакады на трассе М-9 в Подмосковье. Их публикует Telegram-канал РЕН ТВ.

На кадрах видно, что автобус лежит на боку рядом с эстакадой, у него выбиты стекла. Рядом с местом ДТП находятся четыре машины скорой помощи.

Об аварии на трассе в Московской области стало известно в понедельник, 4 апреля. Автобус упал с эстакады, в нем находилось 20 пассажиров. Как утверждает источник ТАСС, в результате ДТП погибли два человека. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и пробил металлическое ограждение.

Ранее в Иркутской области на трассе перевернулся автобус с младшеклассниками. В салоне транспортного средства находились 18 детей, пострадали один школьник и трое взрослых.

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Анастасия Шейкина
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