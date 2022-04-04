На «Архызе» пройдет туристический конгресс

На курорте «Архыз» в Карачаево-Черкесии летом пройдет туристический конгресс АО «Кавказ.РФ» и Русского географического общества. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе «Кавказ.РФ» уточнили, что мероприятие состоится в конце июля-начале августа на горнолыжном курорте. В планах организаторов конгресса провести образовательный форум и деловую программу, направленную на развитие летних и всесезонных туристических сервисов.

Участниками мероприятия статус представители власти, туристические сообщества, студенты и предприниматели.

Ранее сообщалось, что на горнолыжном курорте «Архыз» пройдет весенний фестиваль «АрхызФанФест». Главным испытанием фестиваля станет спуск по горнолыжному склону на лыжах или сноуборде с финишем в открытом бассейне. При этом участник может выбрать, как преодолеть финишную отметку: спрыгнуть в бассейн с трамплина, либо проскользить по воде, не замочив костюма — по требованию организаторов он должен быть креативным и необычным.