Макгрегор показал видео с тренировки и пообещал крушить головы

Конор Макгрегор показал видео с боксерской тренировки и заявил, что будет крушить головы

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор показал новое видео с тренировки. Он выложил ролик в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Макгрегор продемонстрировал отработку боксерской техники вместе с тренером и пообещал «крушить головы» соперников. «Список голов пополняется!» — написал боец.

24 марта Макгрегора арестовали в Дублине за опасное вождение. В участке ирландец сдал тесты на алкоголь и наркотики. Уточнялось, что вскоре после задержания его отпустили под залог. У Макгрегора временно конфисковали автомобиль Bentley Continental GT, однако позже вернули.

Макгрегор — бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях. Летом 2021 года он получил травму в поединке с Дастином Порье. Ирландец сломал ногу в концовке первого раунда и не смог продолжить схватку. С тех пор Макгрегор продолжает восстановление.