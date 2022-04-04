Вирусолог испугался новой эпидемии из-за украинских лабораторий

Вирусолог Викулов заявил о вероятности новой пандемии из-за лабораторий на Украине

В случае, если из украинских биолабораторий произошли утечки, то в мире могут начаться новые эпидемии. Такие опасения высказал директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов, чьи слова приводит «Говорит Москва».

По словам российского вирусолога, утечки из лабораторий на Украине в военное время вполне вероятны. «Или если намеренно происходит распространение возбудителей, спор или вирусных частиц. Там не только вирусные, но и бактериальные возбудители», — сказал он.

Викулов объяснил, что, к примеру, птичий грипп передается только от зараженной птицы человеку. Передачи вируса между людьми пугаться не стоит. Однако в лабораториях потенциально могли находиться коктейли из разных возбудителей. Ученый предположил, что подобные смеси вирусов и бактерий могут вызывать серьезные заболевания и массовые заражения, в том числе направленные на вывод солдат из строя.

«Сейчас оценивается масштаб этих программ, которые проводились в международном формате. Но это требует расследования и оценки, насколько выявленные патогены опасны», — добавил он.

24 марта Минобороны России показало подтверждающую наличие военно-биологических лабораторий на территории Украины карту. По данным ведомства, в стране находились 30 биолабораторий в 14 населенных пунктах, которые «были вовлечены в полномасштабную военно-биологическую деятельность». Восемь объектов располагались в Киеве, пять — в Одессе, еще три — во Львове.