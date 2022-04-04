Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Литве заявили о возвращении своего посла в Киев

МИД Литвы сообщил о возвращении посла страны на Украине в Киев
Габриелюс Ландсбергис

Габриелюс Ландсбергис. Фото: Michal Krumphanzl / CTK / Globallookpress.com

Глава министерства иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис сообщил на своей странице в Twitter, что посол страны на Украине Вальдемарас Сарапинас возвращается в Киев.

В конце февраля МИД Литвы сообщал, что посольство страны на Украине временно будет работать на границе с Польшей.

Ранее стало известно, что Литва отозвала своего посла из России. Кроме того, правительство республики заявило о понижении уровня дипломатического представительства с Россией и предписало российскому послу Алексею Исакову покинуть страну.

Власти Литвы также рассматривают возможность закрытия границы с Россией и Белоруссией в связи с ситуацией на Украине. Точных дат в МИД республики называть не стали и отметили, что транзит российских энергоресурсов через территорию страны продолжится.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Байден назвал самого опасного человека в мире
Европейская пляжная страна разрешит безвизовый въезд россиянам до 90 дней
Германия передала компанию «Газпрома» под госуправление
ЛДПР призвала признать геноцид русских на Украине
Кадыров показал еще одну группу добровольцев для отправки на Украину
В Литве заявили о возвращении своего посла в Киев
США продолжат вводить санкции против России
Россияне расхотели покупать жилье
Парикмахер раскрыла главные ошибки при уходе за волосами
Tele 2 отказался продлевать лицензию на бренд для России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.