В Литве заявили о возвращении своего посла в Киев

МИД Литвы сообщил о возвращении посла страны на Украине в Киев

Глава министерства иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис сообщил на своей странице в Twitter, что посол страны на Украине Вальдемарас Сарапинас возвращается в Киев.

В конце февраля МИД Литвы сообщал, что посольство страны на Украине временно будет работать на границе с Польшей.

Ранее стало известно, что Литва отозвала своего посла из России. Кроме того, правительство республики заявило о понижении уровня дипломатического представительства с Россией и предписало российскому послу Алексею Исакову покинуть страну.

Власти Литвы также рассматривают возможность закрытия границы с Россией и Белоруссией в связи с ситуацией на Украине. Точных дат в МИД республики называть не стали и отметили, что транзит российских энергоресурсов через территорию страны продолжится.