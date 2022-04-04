Меркель вспомнила о своем решении 2008 года по Украине и НАТО

Меркель назвала верным решение не поддерживать вступление Украины в НАТО в 2008 году

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель считает верным свое решение не поддерживать ускоренное вступление Украины в НАТО в 2008 году. Об этом сообщила ее представитель, передает ТАСС.

Пресс-секретарь отметила, что Меркель «придерживается своих решений, связанных с саммитом НАТО 2008 года в Бухаресте». Она также подчеркнула, что бывший канцлер ФРГ поддерживает все усилия страны и международного сообщества по «прекращению варварства и войны России против Украины».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Меркель и бывший президент Франции Николя Саркози своими действиями способствовали нынешнему кризису в стране. Он напомнил, что в 2008 году они отказались принимать Украину в НАТО.

В апреле 2008 года в Бухаресте состоялся саммит НАТО, на котором сообщили, что Грузия и Украина имеют право на членство в организации. Однако из-за разногласий участников альянса решение этого вопроса отодвинули на неопределенное время.