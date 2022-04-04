Историк рассказал об использовании НАТО националистов для разжигания конфликтов

Историк заявил, что с годами методы, используемые НАТО, ничуть не изменились

Унаследовав от Отто Скорцени сеть подпольных националистических групп (например, «лесные братья» в Прибалтике, бандеровцы на западной Украине), натовские спецслужбы стали спонсорами их политического бандитизма на советской земле уже в первые послевоенные годы, говорит доцент Государственного академического университета гуманитарных наук Дмитрий Суржик. По его мнению, с годами методы, используемые НАТО, ничуть не изменились.

«Я бы хотел начать с «архитектора Холодной войны» Джорджа Фроста Кеннана, который однозначно высказался на этот счет: «Гитлер, правда из ложных посылок и ложных целей, технически воплотил задачу унификации Европы. Он создал центральное управление в самых разных сферах жизни и деятельности: в транспорте, в банковских делах, в области заготовки и распределения сырья, контроля за различными формами национализированной собственности. И я спросил себя, почему бы не использовать этот опыт после победы союзников?» — цитирует историк.

По его словам, цели американской внешней политики не изменились — приведенные выше слова были сформулированы в первые послевоенные годы, и по сути своей они унаследованы нынешним НАТО и Евросоюзом.

«Более того, если мы обратимся к тому же самому Кеннану и его нашумевшей длинной телеграмме, то мы найдем там и такой метод, который НАТО использовало и использует до сих пор. Это так называемый “бринкманшип” — по сути балансирование на грани войны. Выражаясь нормальным, обиходным языком — это шантаж или угроза войной. Этот метод был выдвинут Кеннаном как основополагающий для американской политики в отношении СССР, и таковым он и являлся на протяжении многих лет», — подчеркивает Суржик.

По его словам, нацистские кадры на службе у НАТО и спецслужб натовского блока — это не только бывший главком НАТО и военный преступник Адольф Хойзингер, начальник оперативного отдела главного штаба сухопутных войск Вермахта, выдачи которого безуспешно пытался добиться Советский Союз.

«Нацистские кадры — это и Федеральная разведывательная служба (БНД) Германии, которая живет до сих пор. БНД была создана бывшим гитлеровским разведчиком Рейнхардом Геленом после его почти полугодовых переговоров с американскими кураторами. Штаб-квартира БНД в Пуллахе приютила, помимо Гелена, еще не один десяток откровенных нацистов и военных преступников», — говорит он.

Но это, по словам историка, лишь видимая часть айсберга. Нацистские кадры, как утверждает Суржик — это и подпольные сети тайной войны шпионажа и террора, которыми НАТО старалось удержать Западную Европу в своих рядах.

«Методы остались те же, сами цели — те же самые: военные интервенции под надуманными предлогами. Раскачать страну, используя националистов и межнациональные конфликты — то же самое, что делали миссии Эдмунда Веезенмайера накануне гитлеровского вторжения в Чехословакию, Югославию. Тот же самый националистический вопрос использовали американцы — в частности, я имею в виду миссию Виктории Нуланд на Украине», — заключил он.