Ученый Масако Тамаки связала усвоение новой информации во сне с процессом обучения

Ученые назвали две основные причины плохого усвоения информации, одна из которых кроется в некачественном процессе обучения, а вторая — в нарушении сна. Результатами исследования, опубликованного The Journal of Neuroscience, поделилось издание MedicalXpress.

Например, специалист Института исследований мозга RIKEN Масако Тамаки связала усвоение новых данных с качеством сна. Она считает, что если накануне важного события не выспаться и понадеяться на то, что мозг сам структурирует полученную новую информацию и поможет ее быстро запомнить, то на успех можно уже не надеяться.

Совместно с ученым Юка Сасаки из Университета Брауна в США она провела специальный эксперимент. Добровольцев разделили на две группы, каждой из которых необходимо было пройти определенные визуальные упражнения и поделиться полученными результатами. Первой группе предлагалось выполнять задания в обычном режиме, а второй — с ухудшающими или тормозящими процессы факторами. Затем участникам эксперимента давали возможность выспаться, а после — пересказать усвоенный материал.

Добровольцы из первой группы показали отличные результаты, в то время как участники второй группы не смогли похвастаться впечатляющими достижениями. Таким образом, ученые подтвердили гипотезу, что для стимулирования умственной деятельности и закрепления информации необходим не только полноценный отдых, но и правильный метод обучения. Именно в этом и заключается вторая причина плохого запоминания новой информации.

Ранее диетолог Стефани Нельсон назвала секреты правильного питания для здорового качественного сна. По ее словам, проблемы со сном могут спровоцировать жирная пища, сладости, газированные напитки или большое количество кофе.