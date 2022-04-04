Кремль анонсировал вcтречу Путина с вице-премьером Борисовым

Песков заявил, что Путин в 4 апреля встретится с вице-премьером Борисовым

Президент России Владимир Путин в понедельник, 4 апреля, встретится с вице-премьером Юрием Борисовым, который курирует вопросы оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Беседу анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

По словам пресс-секретаря главы государства, власти планируют кратко проинформировать о том, что обсудят политики. Песков подчеркнул, что другие встречи в графике президента не носят публичного характера.

В конце марта зампредседателя правительства по вопросам ОПК Юрий Борисов сообщал, что планы по серийному производству самолета МС-21 сдвинутся на один-два года в связи с западными санкциями.

Он также заявлял, что в России в 2022 году выпустят один новый и один модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160.