Еще одна российская авиакомпания возобновила рейсы за рубеж

S7 Airlines с апреля возобновила рейсы в Таджикистан и Киргизию

Одна и крупнейших российских авиакомпаний, S7 Airlines, объявила о возобновлении регулярных рейсов в Таджикистан и Киргизию. Информация об этом появилась на сайте в системе бронирования перевозчика.

Так, с 3 апреля запущены рейсы по маршруту из Москвы в Худжанд, с 4 апреля — из Новосибирска в Душанбе. С 5 апреля по вторникам и четвергам будут выполняться перелеты из Новосибирска в Курган-Тюбе, с 7 апреля по четвергам и воскресеньям — из Новосибирска в Худжанд.

В еще одну зарубежную страну, Киргизию, рейсы будут выполняться на ежедневной основе по маршрутам: Москва — Ош, Новосибирск — Ош, Новосибирск — Бишкек.

Отмечается, что перелеты будут выполняться на самолетах Boeing 737-800, на данный момент у авиакомпании 19 единиц воздушных судов данного типа.

Ранее сообщалось, что один из крупнейших российских туроператоров «Библио-Глобус» запланировал на апрель чартерные рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Партнером туроператора выступила авиакомпания Red Wings, при этом вылеты будут осуществляться на дальнемагистральных Boeing 777-200 из аэропорта Жуковский.