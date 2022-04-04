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Саудовская Аравия повысила цены на нефть в мае

Bloomberg: Саудовская Аравия повысила цены на поставки нефти во все регионы в мае

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Саудовская Аравия повысила цены на поставки нефти во все регионы в мае. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации агентства, национальная нефтяная компания Saudi Aramco увеличила стоимость поставки нефти Arab Light в Азию в мае на 4,40 доллара, до 9,35 доллара за баррель.

В мае стоимость премии к сорту нефти Arab Light на американском рынке в мае составит рекордные 5,65 доллара за баррель. Кроме того, Saudi Aramco повысила цены на другие сорта нефти для Азии минимум на 2,70 доллара за баррель, а для США — на 2,20 доллара за баррель.

Более 60 процентов поставок нефти Саудовской Аравии приходится на Азию, крупнейшими покупателями являются Китай, Япония, Южная Корея и Индия.

Ранее власти Саудовской Аравии, которая занимает ключевое положение в Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и соглашении ОПЕК+, призвали не смешивать международную политику и ситуацию вокруг Украины с договоренностями о сокращении добычи нефти и попытками стабилизировать мировой рынок энергоносителей. На данный момент ОПЕК остается одной из немногих международных организаций, не разорвавших связей с Россией после начала спецоперации на Украине.

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Марина Совина
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