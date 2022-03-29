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Саудовская Аравия призвала не смешивать нефть с политикой

Министр энергетики Саудовской Аравии призвал не смешивать нефть с политикой

Фото: Ahmed Yosri / Reuters

Власти Саудовской Аравии, которая занимает ключевое положение в Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и соглашении ОПЕК+, призвали не смешивать международную политику и ситуацию вокруг Украины с договоренностями о сокращении добычи нефти и попытками стабилизировать мировой рынок энергоносителей, пишет CNBC.

По словам министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдель-Азиза бин Салмана, само существование ОПЕК зависит от умения отделять ее цели по стабилизации мировых цен на нефть от других геополитических событий, даже если они широко обсуждаются и осуждаются международным сообществом.

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Также член королевской семьи Саудовской Аравии отметил, что Эр-Рияд может использовать другие инструменты и площадки для выражения своей позиции по поводу российской спецоперации на Украине. По его словам, ОПЕК и ОПЕК+ уже неоднократно сотрудничали со странами, вовлеченными в конфликты, например, с Ираком и Ираном.

Позицию Абдель-Азиза бин Салмана поддержал министр энергетики ОАЭ Сухейл аль-Мазруи, назвавший своими единственными целями и миссией стабилизацию мирового рынка нефти.

CNBC отмечает, что на данный момент ОПЕК остается одной из немногих международных организаций, не разорвавших связей с Россией после начала спецоперации на Украине.

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Платон Щукин
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