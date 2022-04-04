Сбер назвал число объектов финансирования по госпрограмме для застройщиков

Число проектов, которые Сбер сможет профинансировать по госпрограмме, равно 800

Число проектов, которые Сбер сможет профинансировать по госпрограмме субсидирования ставки для застройщиков, равно 800. Об этом сообщила пресс-служба Сбера.

«По нашим оценкам, Сбер в рамках программы сможет профинансировать более 800 проектов площадью более 18 миллионов квадратных метров», — прокомментировали в пресс-службе.

Также в Сбере отметили, что, в первую очередь, поддержка должна быть оказана региональным проектам жилищного строительства. «Поэтому более 70 процентов средств мы планируем направлять на проекты, реализуемые в регионах. Программа даст толчок для дальнейшего развития отрасли в текущих условиях и поможет поддержать экономику в целом», — добавили в пресс-службе.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, согласно которому компании, занимающиеся жилищным строительством, смогут рассчитывать на субсидирование процентной ставки по кредитам не выше 15 процентов годовых. Эти правила будут распространяться на кредиты, оформленные до 31 декабря 2023 года. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, в 2022 году на эти цели из бюджета будет направлено около 35 миллиардов рублей.