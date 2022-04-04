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Зафиксировано движение загадочных областей в мантии Земли

Ученые из Китая и Франции зафиксировали движение сгустков магмы в мантии Земли

Фото: Karsten Wrobel / Globallookpress.com

Команда международных ученых из Китая, Великобритании, Франции и Австралии зафиксировала движение загадочных областей в мантии Земли, которые представляют собой сгустки магмы со специфической плотностью. Один из таких районов находится под Тихим океаном, а другой под Африкой. Результаты наблюдений описаны в журнале Nature.

Подобные аномалии специалисты обозначали как Крупные области с низкой скоростью сдвига (LLSVPs). Ранее предполагалось, что эти структуры статичны и не имеют возможности перемещаться под земной корой. Однако новое исследование выявило, что области с мантией перемещались под поверхностью Земли миллионы лет и продолжают делать это сейчас.

В ходе компьютерного моделирования ученые наблюдали изменения в литосфере и мантии Земли. Оказалось, что около 400 миллионов лет назад начала образовываться аномалия под Африкой, которую сформировали передвижения тектонических плит Пери-Гондваны. Кроме того, сгустки мантии не только деформируются, но и агрегируются, а также исчезают с течением времени, подобно континентам на поверхности планеты.

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По мнению ученых, это открытие может быть полезно для экономики, поскольку новые данные позволят обнаруживать новые месторождения полезных металлов, алмазов и других ископаемых.

В марте 2022 года американские исследователи из Университета штата Аризона впервые выявили в мантии Земли загадочные области. Первая LLSVPs находится под Тихим океаном и примерно в 100 раз больше, чем Эверест. Вторая структура располагается под Африкой и на 1000 километров выше, чем предыдущая.

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Елена Апазиди
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