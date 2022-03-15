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В мантии Земли нашли загадочные области

Американские ученые обнаружили аномальные области LLSVPs в мантии Земли

Изображение: Shutterstock

Американские исследователи из Университета штата Аризона обнаружили в мантии Земли загадочные области. Выводы работы описаны в журнале Nature Geoscience.

Эти аномалии ученые назвали Крупными областями с низкой скоростью сдвига (LLSVPs). Они представляют собой сгустки магмы, которая имеет иную плотность, чем в других частях мантии. Первую нашли под Тихим океаном и она примерно в сто раз больше, чем Эверест. Вторая аномалия располагается под Африкой и на 1000 километров выше, чем предыдущая. Она также имеет более низкую плотность, что делает ее менее стабильной и предсказуемой. Ученые считают, что оба пятна имеют разные составы и историю происхождения.

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Авторы работы считают, что эти области способны повлиять на топографию земли, ее гравитацию, движение тектонических плит, а также на вулканическую активность. Однако они отметили, что это не означает, что они несут непосредственную опасность. Наоборот, понимание появления этих областей, их структуры, поможет лучше понять историю и эволюцию Земли.

В ноябре 2021 года отечественные специалисты из МГУ совместно с швейцарскими и австралийскими коллегами изучили тектонические процессы, происходившие на ранней Земле несколько миллиардов лет назад. Оказалось, что тогда они значительно отличались от современных из-за более высокой температуры верхней мантии.

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Елена Апазиди
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