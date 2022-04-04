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Тату-мастер раскрыл три популярных варианта обмана клиентов на сеансах

Тату-мастер из США Винни Джру раскрыл три популярных варианта обмана клиентов на сеансах

Фото: Pixabay

Мастер и владелец тату-салона Olympus Tattoo в штате Юта, США, рассказал в своем TikTok-аккаунте о трех лживых фразах, которые он говорит клиентам на сеансах, когда процесс работы идет не по плану. На видео о популярных вариантах обмана обратило внимание издание The Sun.

По словам Винни Джру, мастера часто произносят вслух совсем не то, что думают на самом деле. Например, утверждая, что «все идет отлично», лично он скрывает, что трафарет отходит от тела. В то же время, говоря «мы почти закончили», татуировщик умалчивает, что многие детали рисунка еще не завершены. Последняя ложь касается публикации фотографии готовой татуировки в социальных сетях: когда Винни обещает клиенту отметить его в посте, это означает, что он вообще не собирается показывать работу подписчикам.

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Видео набрало более 1,7 миллиона просмотров и сотни комментариев. «Вот почему у меня проблемы с доверием», «Я буду любить свою татуировку, но потом мастер не опубликует ее, и я начну задумываться, нравится ли она мне на самом деле», «Мне это совсем не по душе», — высказывались пользователи.

Ранее в апреле тату-мастер рассказала о «мерзком» инциденте во время сеанса из-за прыща клиента. Девушка наносила татуировку на спину мужчины и во время сеанса заметила на его коже большой прыщ. Однако, несмотря на это, она решила покрыть чернилами воспаленный участок. В момент, когда игла тату-машинки повредила пустулу, ее содержимое брызнуло вверх и попало в рот мастеру.

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Татьяна Карпова
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