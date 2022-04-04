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Туристы со всего мира массово устремились в одну страну после снятия ограничений

В аэропорту Бангкока зафиксировали наплыв туристов после отмены ПЦР-теста до полета

Фото: Jorge Silva / Reuters

Власти Таиланда зафиксировали резкий наплыв туристов со всего мира в страну после снятия части коронавирусных ограничений на въезд в королевство. Об этом пишет Thai PBS.

Сообщается, что иностранные путешественники массово устремились в Таиланд после того, как страна отменила ПЦР-тестирование перед полетом. Так, за воскресенье, 3 апреля, количество прибывающих в международный аэропорт Суварнабхуми в Бангкоке почти удвоилось и составило около 12 тысяч пассажиров — уровень, близкий к допандемийному.

Иностранные путешественники обязаны сдать ПЦР-тест по прибытии и дождаться его результатов в отеле категории SHA. Кроме того, сохраняется требование повторной сдачи анализа на пятый день пребывания в Таиланде (для въезжающих по программе Test & Go).

С 1 апреля власти Таиланда смягчили правила въезда для иностранных туристов. Путешественники освобождаются от сдачи ПЦР-теста перед прибытием в королевство, а срок обязательного карантина для непривитых сокращен с десяти до пяти дней.

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Дарья Рыбак
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