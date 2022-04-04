ООН сообщила о гибели 1417 мирных жителей на Украине с 24 февраля

УВКПЧ ООН сообщило о гибели 1417 мирных жителей и 2038 раненых на Украине с 24 февраля

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) сообщило о гибели 1417 мирных жителей на Украине с 24 февраля. Текст заявления приводит РИА Новости.

«C 4:00 24 февраля 2022 года… до полуночи 2 апреля 2022 года (местное время), Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) зафиксировало 3455 случаев гибели или ранения гражданских лиц в стране: 1417 погибших и 2038 раненых», — говорится в заявлении.

Среди погибших — 201 женщина, 22 девочки и 40 мальчиков, а также 59 детей, пол которых определить не удалось.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о необходимости независимого расследования событий в украинском городе Буча. Он отметил, что глубоко поражен картинами убитых мирных граждан в населенном пункте, и призвал установить ответственных.

