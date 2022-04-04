В Москве открылась выставка «НАТО. Хроника жестокости»

В Музее современной истории России открылась выставка «НАТО. Хроника жестокости»

В столичном Музее современной истории России к годовщине создания НАТО открылась выставка, посвященная важнейшим международным событиям от начала холодной войны до наших дней, связанным с военной деятельностью Североатлантического альянса.

В экспозиции выставки — девять разделов, посвященных разработанным после Второй мировой войны планам нападения США и их союзников на СССР, локальным конфликтам второй половины XX века вплоть до бомбардировок Югославии в 1999 году, современным событиям на Украине. В основе выставки — документальные фотографии из собрания ТАСС и МИА «Россия сегодня», артефакты и документы из собрания Музея современной истории России, относящиеся к периоду холодной войны, а также предоставленные Министерством обороны РФ трофеи из зоны проведения специальной военной операции на Украине, свидетельствующие об активном участии НАТО в подготовке украинской военной агрессии на Донбассе.

Открывая выставку, генеральный директор Музея современной истории России Ирина Великанова напомнила собравшимся, что в 1949 году началась история НАТО, «одного из самых агрессивных союзов в истории, который никогда не сомневается и начинает агрессию, если считает, что задеты его интересы». Все эти годы, по ее словам, он сеял хаос, разруху, страдание, но страдания миллионов людей его никогда не волновали, если шла речь о его геополитических интересах. Ирина Великанова считает, что «у тех, кто придет на выставку, где создана такая эмоциональная волна, которая не может оставить никого равнодушным, вопросы о том, что делает наша армия на Украине, отпадут».

Фото: Музей современной истории России

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев напомнил собравшимся, что «если до окончания холодной войны страны альянса говорили друг другу и окружающему миру, что они защищают себя от внешних угроз, то после 1991 года блок НАТО стал подчинять мир в собственных интересах, а границы НАТО приблизились к России более чем на 1000 км, радикально меняя характер угроз уже в отношении нашей страны». «Об этом обязательно должны знать все люди, которые стоят по эту сторону добра, правды против лжи», — уверен политик.

Сопредседатель Центрального штаба Общероссийского Народного Фронта Елена Цунаева считает, что «выставки такого рода, где соединяются подлинные экспонаты и искусство, — это, наверное, тот образ, который должен помочь в том числе разобраться гражданам нашего государства, в первую очередь молодым, в том, что происходит в современном мире».

Подготовленная Музеем современной истории России при поддержке Российского исторического общества, МГИМО МИД России, Ассоциации исторических парков «Россия — Моя история», ТАСС и МИА «Россия сегодня» выставка будет доступна для посещения до 24 апреля.

Организация Североатлантического договора (North Atlantic Treaty Organization, NATO) была учреждена 4 апреля 1949 года как военно-политический блок стран Северной Америки и Западной Европы с целью защиты Европы от советского влияния. Тогда в НАТО вошли США, Канада, Исландия, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Норвегия, Дания, Италия и Португалия. В настоящее время членами НАТО являются 30 стран, последней к блоку присоединилась Северная Македония.