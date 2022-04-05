В России впервые арестуют украденную криптовалюту по решению суда

Петербургский районный суд первым в стране разрешил арестовать криптовалюту обвиняемого

Суд в России впервые решил арестовать украденную криптовалюту — прецедент создал районный суд в Петербурге, разрешив следователю арестовать Ethereum (эфир) обвиняемого, пишет РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Ранее российские суды не налагали таких мер на цифровые валюты. «Суд разрешил следователю наложение ареста на Ethereum, содержащийся на 24 кошельках обвиняемого в краже криптовалюты», — заявили в пресс-службе. В инстанции разъяснили, что основным отличием криптовалют от фиатных денег является «только способ их возникновения, а поскольку понятие криптовалюты не закреплено законодательно, обозначение ее как "иное имущество" в обвинении и ходатайстве об аресте допустимо».

Предполагаемый преступник взломал кошелек криптомиллиардера, который в 2017 году зачислил на него 7 тысяч эфиров, и перевел токены себе. Потерпевший написал заявление в полицию, в результате чего правоохранительные органы возбудили уголовное дело по двум статьям — о неправомерном доступе к компьютерной информации и краже в особо крупном размере.

Следствие установило, что на данный момент на 24 электронных кошельках обвиняемого находится 4 тысячи эфиров (по текущему курсу более миллиарда рублей), и попросило у суда разрешения на арест криптовалюты. Остальную криптовалюту, вероятно, предполагаемый мошенник уже успел потратить.

Наиболее частым поводом привлечения к ответственности, связанным с цифровыми валютами, в России является нелегальный майнинг. Например, в декабре 2021 года в Саратове уволили сотрудника ГИБДД, майнившего криптовалюту на рабочем месте. Материальный ущерб от незаконной деятельности полицейского составил 231 тысячу рублей — за это бывшему полицейскому грозит лишение свободы от трех до десяти лет.