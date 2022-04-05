ВТБ начнет работать в Крыму

Глава ВТБ Андрей Костин объявил о начале работы банка в Крыму

ВТБ вторым из крупных российских банков решил начать работу в Крыму. Об этом объявил глава кредитной организации Андрей Костин, которого цитирует РБК.

«Мы сейчас рассматриваем разные варианты. Безусловно, Крым — это наша территория, и мы будем работать там, но в какой форме — это инвестиционная деятельность либо... <...> Мне кажется, что сейчас очень важно инвестиции привлечь больше в Крым, прежде всего в индустрию отдыха», — отметил Костин.

При этом, по словам Костина, ВТБ нуждается в докапитализации. Однако в каком объеме, каким образом и когда она произойдет, глава банка не уточнил.

В начале марта ВТБ вместе с некоторыми другими российскими банками попал под блокирующие санкции США и Великобритании, а также был отключен от системы межбанковских коммуникаций SWIFT.

Ранее президент Владимир Путин заявлял, что попавшие под западные санкции банки теперь могут беспрепятственно начинать работу в Крыму. 4 апреля о выходе на полуостров объявил Промсвязьбанк. Теперь жители Крыма могут стать его клиентами онлайн или в отделении Краснодарского края.