Балкановед рассказала о вероятности эскалации конфликта в Косово

Балкановед Энтина заявила о максимально высокой вероятности эскалации конфликта в Косово

Ситуация в Косово день ото дня накаляется: албанцы, воспользовавшись началом российской специальной операции на Украине, поспешили заявить об угрозе их безопасности со стороны Белграда. На деле же именно они участили провокации в отношении сербов. Таким мнением в беседе с «Лентой.ру» поделилась Екатерина Энтина, профессор НИУ ВШЭ и руководитель Отдела Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы РАН.

«Я предполагаю, что вероятность эскалации положения на севере Косова, где компактно проживают сербское большинство, носит максимальный характер. Грубо говоря, мы близки к силовой развязке решения Косовского вопроса со стороны Приштина как никогда. По факту ситуация перешла из вялотекущей в более активную фазу», — заявила профессор.

По ее мнению, одной из очевидных причин перехода в активную фазу стала российская военная операция на Украине. Она очень удобный момент для окончательного решения этнических и территориальных вопросов на всем пространстве бывшей Югославии, причем не в пользу Сербии. Премьер-министр самопровозглашенного Косова Альбин Курти заявил о необходимости скорейшего вступления Приштины в НАТО и ЕС и сказал, что не даст косовским сербам возможность голосовать на выборах в Сербии 3 апреля без признания независимости Приштины Белградом, запустил информационную кампанию о якобы существующей угрозе безопасности косоварам со стороны Белграда.

«Власти в Приштине будут искать всевозможные предлоги для проведения операции по вытеснению сербов. Соответственно, будет большое количество провокаций именно со стороны косовских албанцев. Это началось еще два года назад, но в последние несколько месяцев [провокации] становятся все более активными. Эскалация ситуации будет не со стороны Белграда, а со стороны Приштины», — рассказала балканист.

По словам Энтиной, главная задача для сербского руководства заключается в удержании ситуации под контролем, «консервации» прежних договоренностей и недопущения «попадания в ловушку провокаций» со стороны Косова.