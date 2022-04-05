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Названо простое упражнение для сброса веса

Диетолог Майкл Мосли назвал ходьбу по лестнице эффективным упражнением для худеющих

Фото: Daniel Thiele / Unsplash

Диетолог Майкл Мосли назвал ходьбу по лестнице эффективным упражнением для худеющих. Простым лайфхаком для сброса веса он поделился с Daily Express.

По словам специалиста, сочетание здоровой диеты с физическими упражнениями является грамотным способом сбросить лишний вес. Альтернативой занятиям в спортзале Мосли назвал приседания и отжимания. Он признался, что и сам делает по 40 отжиманий в день, чтобы не набрать вес.

Не менее полезно ходить по лестнице вместо использования лифта. «Вы сожжете в три раза больше калорий, поднимаясь по лестнице, чем пройдя такое же расстояние пешком», — объясняет Мосли.

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Специалист отметил, что в течение дня можно делать несколько коротких упражнений и не пытаться объединить их в полноценную тренировку. Такие легкие нагрузки помогут не только сбросить вес, но и улучшить уровень глюкозы в крови.

Ранее диетолог Энкарни Перес развеял мифы о пользе «легких» продуктов. Он предложил не злоупотреблять тунцом, авокадо и орехами.

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Рузанна Акмалтдинова
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