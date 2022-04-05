Названо простое упражнение для сброса веса

Диетолог Майкл Мосли назвал ходьбу по лестнице эффективным упражнением для худеющих

Диетолог Майкл Мосли назвал ходьбу по лестнице эффективным упражнением для худеющих. Простым лайфхаком для сброса веса он поделился с Daily Express.

По словам специалиста, сочетание здоровой диеты с физическими упражнениями является грамотным способом сбросить лишний вес. Альтернативой занятиям в спортзале Мосли назвал приседания и отжимания. Он признался, что и сам делает по 40 отжиманий в день, чтобы не набрать вес.

Не менее полезно ходить по лестнице вместо использования лифта. «Вы сожжете в три раза больше калорий, поднимаясь по лестнице, чем пройдя такое же расстояние пешком», — объясняет Мосли.

Специалист отметил, что в течение дня можно делать несколько коротких упражнений и не пытаться объединить их в полноценную тренировку. Такие легкие нагрузки помогут не только сбросить вес, но и улучшить уровень глюкозы в крови.

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