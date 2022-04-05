Пятерых россиян задержали за махинации с маткапиталом на 250 миллионов рублей

На Урале пятерых мошенников задержали за аферу на 250 миллионов рублей с маткапиталом

На Урале сотрудники полиции задержали пятерых подозреваемых в хищении 250 миллионов рублей при обналичивании средств материнского капитала. Об этом во вторник, 5 апреля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным, злоумышленники действовали с 2015 года на территории Свердловской, Курганской и Челябинской областей от имени кредитно-потребительских кооперативов (КПК). Аферисты заключали фиктивные договоры займа с россиянами, которые по закону имели право на маткапитал. После того как на счета потерпевших поступали деньги, они передавали суммы аферистам. Мошенники оформляли на них объекты недвижимости, стоимость которых была значительно ниже заявленной.

После этого фигуранты подавали документы в Пенсионный фонд для погашения искусственно созданного займа перед КПК. В итоге выплаченные деньги обналичивались и распределялись между сообщниками.

По факту случившегося было возбуждено дело по статье 159 («Мошенничество при получении выплат») УК РФ. Подозреваемых задержали при силовой поддержке Росгвардии. Двоих поместили под домашний арест, а в отношении еще троих избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.