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Росгвардейцы захватили крупный схрон на Украине

Росгвардия сообщила о захвате схрона на Украине и задержании корректировщика артогня

Фото: РИА Новости

Росгвардия захватиля крупный схрон боеприпасов и задержала корректировщика артиллерийского огня украинских бойцов, который намеревался скрыться среди мирных жителей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Несколько тысяч боеприпасов различного калибра нашли спецназовцы Росгвардии при осмотре домов в нескольких населенных пунктах. Там же был обнаружен наблюдательный пункт корректировщика артиллерийского огня и его средства связи. Сам он попытался скрыться, но был схвачен.

В ходе спецоперации росгвардейцы взяли под охрану один из важных мостов через реку, отразив. обстрел из артиллерийского и стрелкового оружия.

Кроме того, спецназ выявил в лесу диверсионно-разведывательную группу противника из четырех человек, которая была уничтожена.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Любовь Ширижик
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