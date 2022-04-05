Россиянка случайно отдала квартиру незнакомке

Мошенница обманным путем присвоила квартиру 85-летней жительницы Петербурга

Жительница Калининского района Санкт-Петербурга случайно лишилась квартиры: 85-летняя женщина подписала документы о продаже жилья, пообщавшись с незнакомкой, сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Пострадавшая самостоятельно обратилась за помощью к правоохранителям. Она рассказала, что мошенница, представившаяся председателем жилищно-строительного кооператива (ЖСК), обманным путем присвоила ее квартиру. Выяснилось, что петербурженка подписала некие бумаги под предлогом оказания ей помощи, но оказалось, что она фактически отдала свое жилье.

Сумма причиненного ущерба превысила 4 миллиона рублей. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.

Осенью 2021-го стало известно, что злоумышленники по поддельным документам продали московскую квартиру известной российской актрисы Аллы Клюки. Мошенники провернули хитрую схему в период пандемии, когда артистка вместе с семьей уехала работать над новым фильмом в Нью-Йорк.