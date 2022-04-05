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Александр Скарсгард чуть не переехал Грету Тунберг на велосипеде

Александр Скарсгард признался, что чуть не переехал Грету Тунберг на велосипеде

Фото: Marco Provvisionato / Globallookpress.com

Шведский актер Александр Скарсгард признался, что однажды чуть не переехал экоактивистку Грету Тунберг на велосипеде. Слова артиста приводит New York Post.

«Я едва не переехал Грету Тунберг. Она теперь лицо всей нашей страны, а я чуть на велосипеде в нее не врезался», — признался артист.

Скарсгард сравнил Тунберг с викингами, комментируя ее отказ от пользования услугами авиаперелетов: «Грета — как современный викинг, они, как и Грета, не летали».

Александр Скарсгард снялся в таких фильмах, как «Развод в большом городе», «Меланхолия» и «Годзилла против Конга», а также появился в сериале «Большая маленькая ложь».

В 2019 году Тунберг стала человеком года по версии Time — 16-летняя шведская школьница прославилась после выступления с речью на саммите ООН, в которой обвинила политиков в том, что те переложили на плечи детей решение проблем изменения климата. Вскоре после этого эмоциональные цитаты Тунберг разобрали на мемы, а девушку выдвинули на Нобелевскую премию мира.

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Евгений Шульгин
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