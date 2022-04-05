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Девушка сделала новую татуировку и назвала ее «худшей в своей жизни»

Англичанка сделала тату в виде садового гнома и разочаровалась конечным результатом

Кадр: @hannahgoestravelling / TikTok

Жительница Англии сделала новую татуировку в виде скульптуры садового гнома и осталась разочарована конечным результатом. На соответствующее видео в TikTok обратили внимание журналисты Daily Star.

Блогерша Ханна разместила в соцсети короткий ролик, на котором продемонстрировала неудачную работу тату-мастера. На кадрах девушка запечатлела референс рисунка, который она хотела получить на своей руке: на фото изображен аккуратно прочерченный садовый гном. Затем англичанка продемонстрировала свое новое тату. Оказалось, что мастер создал на коже клиентки только контур головы персонажа, похожий на детский рисунок.

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«Это худшая татуировка в моей жизни», — посетовала Ханна. Пользователей сети рассмешила публикация блогерши. «Боже как он мог так поступить!», «Я сейчас умру от смеха», «Моя годовалая дочь рисует лучше», «Я не верю, что ты еще и заплатила за это», «Зато теперь у тебя есть забавная татуировка», — писали юзеры.

В феврале девушка-подросток упала в обморок во время тату-сеанса, а затем пришла в себя и показала итоговый рисунок. Блогерша с никнеймом bluevioletboutique рассказала, что записалась на первый тату-сеанс в возрасте 16 лет. Девушка хотела набить небольшое изображение в виде розы, однако процесс оказался настолько мучительным, что она упала в обморок через 20 секунд после начала сеанса. Через три месяца героиня вернулась в то же место, чтобы закончить рисунок, однако вновь потеряла сознание, как только мастер начала вводить чернила под кожу.

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Таисия Косинцева
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